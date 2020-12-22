الزمالك يصدم مصطفى محمد ويخطره بموعد رحيله
الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:41 ص
اشرف عبد الناصر
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أكد عصام سالم رئيس اللجنة الإعلامية للزمالك إحتياج القلعة البيضاء لمهاجم الفريق مصطقى محمد خلال الفترة القادمة.
وقال سالم فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "يجب على مصطفي محمد الانتظار حتى يتألق فى اولمبياد طوكيو ومن ثم الخروج إلى الاحتراف فى اوروبا على طريقة محمد صلاح".
وأضاف: "مصطفي محمد يملك العديد من العروض ولكن لا تتناسب ماديا مع إمكانياته والزمالك طلب الحصول على 6 مليون يورو".
وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بعد تخلف الفريق التشادي عن الحضور للقاهرة لخوض مباراة الذهاب والتي كان المقرر لها الأربعاء القادم.