الزمالك يصدم مصطفى محمد ويخطره بموعد رحيله

أكد عصام سالم رئيس اللجنة الإعلامية للزمالك إحتياج القلعة البيضاء لمهاجم الفريق مصطقى محمد خلال الفترة القادمة.





وقال سالم فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "يجب على مصطفي محمد الانتظار حتى يتألق فى اولمبياد طوكيو ومن ثم الخروج إلى الاحتراف فى اوروبا على طريقة محمد صلاح".





وأضاف: "مصطفي محمد يملك العديد من العروض ولكن لا تتناسب ماديا مع إمكانياته والزمالك طلب الحصول على 6 مليون يورو".





وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بعد تخلف الفريق التشادي عن الحضور للقاهرة لخوض مباراة الذهاب والتي كان المقرر لها الأربعاء القادم.



