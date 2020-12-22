بعد تهديد الرغبة الجنسية لدى الرجال.. أديب يكشف مفاجأة عن الكورونا (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يشعر أن فيروس كورونا يصيب الشباب، لافتا إلى أن البعض تعامل مع احتمالية تأثير فيروس كورونا على الرغبة الجنسية لدى الرجال بسخرية.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنهم اكتشفوا أن الإصابة بفيروس كورونا قد يكون سببا في فقدان البصر، مضيفا: "بلاش القدرة الجنسية.. عنيك أخبارها إيه"، منوها بأن هناك أبحاث تشير أن الإصابة بالفيروس يفقد المرأة خصوبتها، ويعد سببا في انقطاع الدورة الشهرية في بعض الحالات.



