عادل حمودة: الناخب الأمريكي والأطقم الطبية شخصية عام 2020 عالميًا

قال عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إنه لولا جائحة كورونا لكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو شخصية هذا العام، وفي رأيي أرى أن الناخب الأمريكي والأطقم الطبية هو شخصية هذا العام عالميًا.









وأضاف "حمودة" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "عام 2020 أتت بجو بادين وهو ليس مؤهلًا لرئاسة الولايات المتحدة، والناخب الأمريكي قام بترشيح بايدن ليس حبًا في بايدن وإنما كرهًا في ترامب".





كما أشاد بالطفل المصري ميسر الذي فاز بجائزة شخصية العام في النمسا بعدما قام بتدشين موقع على انستجرام من أجل تلبية طلبات كبار السن في ظل الجائحة.





وأشار إلى أن عام 2020 هو عام إساءة الإنسان للمناخ والذي ترتب عليه حدوث أكبر فيضانات في السودان، بركان الفلبين، ذوبان الجليد في أعلى معدلاته في القطب الجنوبي وحريق أستراليا.



