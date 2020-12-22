"صاحي الليل" لجورج وسوف ضمن قائمة الأكثر رواجا بيوتيوب (فيديو)

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:48 ص
بوابة الفجر
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أطلق "سلطان" الطرب جورج وسوف عبر "كليب""صاحي الليل" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وفور طرح الكليب الجديد احتل مركزًا متقدمًا بقائمة الأكثر رواجًا بيوتيوب.

ولاقى الفيديو ردود أفعال واسعة من قبل الجمهور الذي عبر عن اعجابه الشديد بالأغنية وبكلماتها.

"صاحي الليل" من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع سليمان دميان، انتاج فني للأغنية جاد شويري، اخراج الكليب لرودولف جبر.

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