عادل حمودة: هذا ترشيحي لشخصية 2020 في مصر

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:29 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
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اختار عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، أن يكون الدكتور أحمد اللواح أول شهيد بفيروس كورونا من الأطقم الطبية هو شخصية العام في مصر.

وقال "حمودة" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "لو كان لي أن أرشح شخصية العام أفضل أن يكون شخصية الدكتور أحمد اللواح لأنه كان فوق الخمسين سنة وكان يعمل في أحد معامل التحاليل في بورسعيد واستشهد بعد دخول أحد الهنود عليه".

وأضاف: "الرئيس السيسي اهتم بعائلة أحمد اللواح، وأرجو أن يكون هناك نوع من التقدير المعنوي والقيمة الأدبية بتقديم شهادة تقدير من أي جهة طبية لهذا الشهيد".

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عادل حمودة بوابة الفجر الفجر 2020

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