عادل حمودة: هذا ترشيحي لشخصية 2020 في مصر

اختار عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، أن يكون الدكتور أحمد اللواح أول شهيد بفيروس كورونا من الأطقم الطبية هو شخصية العام في مصر.





وقال "حمودة" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "لو كان لي أن أرشح شخصية العام أفضل أن يكون شخصية الدكتور أحمد اللواح لأنه كان فوق الخمسين سنة وكان يعمل في أحد معامل التحاليل في بورسعيد واستشهد بعد دخول أحد الهنود عليه".



