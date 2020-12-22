بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الثلاثاء نهارًا:

- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.





- طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفءعلى السواحل الشرقية والرياح معتدلة تنشط أحيانًا غربًا.





- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.





- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.





- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.





طقس الثلاثاء ليلًا:

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.





- طقس بارد على السواحل الشمالية.





- طقس بارد على جنوب سيناء.





- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:

- فرص أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على السواحل الشمالية على فترات متقطعة.





- شبورة مائية كثيفة صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.





الوصف الفني لخرائط الطقس: