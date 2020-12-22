هاني شاكر فى عيد ميلاده: "كفاية مهرجانات"





أكد نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، أنه مصر علي دعم الفن الحقيقي ومحاربة الإسفاف والإبتذال.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الاعلامي وائل الإبراشي بالتليفزيون المصري: "كفاية مهرجانات وأغاني إسفاف مالهاش ظابط ورابط".





وعبر عن أمله أن نرتقي بالذوق العام وطريقة سماعنا للأغاني ونبقي أحسن من الفترة الماضية مع حلول السنة الجديدة.





يذكر أن نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر احتفل بعيد ميلاده أمس 21 ديسمبر، وسط أسرته التي أقامت له عيد ميلاد محدود في منزله وبعد ذلك قضى جلسة في الخارج مع بعض الأقارب والأصدقاء.