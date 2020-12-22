عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:15 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 345 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 107162 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 718 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 126273 حالة من ضمنهم 107162 حالة تم شفاؤها، و7130 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بيان كورونا اليوم بيان كورونا بوابة الفجر الفجر اصابات كورونا

أخبار تهمك

ميسي يكشف سبب تراجع مستواه مع برشلونة

منذ 40 دقيقة

الأهلي يوجه رسالة إلى صن داونز بشأن سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. تعرف على قائمة المصابين في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تعرف على حقيقة تأجيل قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

منذ أقل من ساعة

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

صراع ثنائي بين الأهلي والزمالك على ضم المهاجم الهداف

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 10 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «جلاد الحراس»

منذ ساعة و 9 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

منذ حوالي 6 ساعات

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يوافق على رحيل ثنائي الزمالك

منذ 40 دقيقة

نجم بيراميدز يدرس الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يكشف سعر بيع مصطفى محمد

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 167 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

الصحة: تسجيل 129 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

الصحة: تسجيل 145 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

الصحة: تسجيل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 وفاة

"الصحة": تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و20 حالة وفاة

"الصحة": تسجيل 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:15 ص

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

عاجل - ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

11:47 م

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

10:12 م

باتشيكو يوافق على رحيل ثنائي الزمالك

11:59 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «جلاد الحراس»

11:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز