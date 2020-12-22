وزيرة الثقافة تشيد باحتفالية "إحنا البهجة" في اليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:10 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements
 

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة احتفالية "إحنا البهجة" التى نظمتها الوزارة ممثلة في البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان اسماعيل مختار بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بمناسبة اليوم العالمي لذوى القدرات الخاصة وشارك فيها الفنان سامح حسين وذلك على مسرح الجمهورية وبحضور الدكتور اشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، الفنانة وفاء الحكيم مدير مسرح الشمس لذوي القدرات الخاصة وعدد من مديري فرق البيت الفني .

وأشادت عبد الدايم باحتفالية "إحنا البهجة" التى عبرت عن مشاعر واحلام اصحاب الهمم وابرزت طاقاتهم ، واضافت ان استراتيجية عمل وزارة الثقافة تضم مسارا لدمج ذوى القدرات الخاصة فى المجتمع بشكل طبيعى من خلال مختلف الوان الابداع ، مشيرة الى الكثير من الخطوات التى تم اتخاذها على طريق تبنى ورعاية الموهوبين منهم باعتبارهم نماذج للخير والسلام ، واكدت استمرار الرسالة السامية المتمثلة فى دعمهم ومساندتهم . 

وكانت الاحتفالية قد تضمنت افتتاح معرضا للفنون التشكيلية من إبداعات ٣٠ طفلا من ذوى الهمم إلى جانب استعراض غنائي باسم "إحنا البهجة" أشعار سامح مجاهد وألحان أحمد الناصر، تصميم استعراض محمد ميزو، ديكور محمد الغرباوي، إضاءة ياسر شعلان واخراج عادل حسان ،كما تم تقديم مجموعة من الفقرات الفنية والغنائية وتابلوهات للباليه اداها أعضاء فرقة مسرح الشمس التابعة للبيت الفني للمسرح بمشاركة كورال مركز تنمية المواهب بدار الاوبرا،  والمعهد العالي للباليه التابع لأكاديمية الفنون وفرقة بني سويف الاستعراضية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة كما تم عرض فيلم وثائقي من إخراج ياسر عطية تناول جهود وزارة الثقافة لرعاية وتبنى ذوي القدرات الخاصة . 

جدير بالذكر ان وزارة الثقافة تقدم العديد من الخدمات لذوى القدرات الخاصة منها افتتاح فصول متخصصة بمراكز تنمية المواهب في القاهرة والمحافظات واستقبالهم للدراسة في اكاديمية الفنون، وتجهيز مداخل خاصة بهم في المسارح والقاعات التابعة للوزارة تيسيراً لهم، فضلاً عن تأسيس فرقة الشمس المسرحية الى جانب تنظيم العديد من الانشطة والفعاليات  والمسابقات .

أخبار تهمك

بالأسماء.. تعرف على قائمة المصابين في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

باتشيكو يوافق على رحيل ثنائي الزمالك

منذ 41 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

منذ حوالي 6 ساعات

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 8 ساعات

شوبير يكشف سعر بيع مصطفى محمد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

منذ أقل من ساعة

الأهلي يوجه رسالة إلى صن داونز بشأن سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يكشف سبب تراجع مستواه مع برشلونة

منذ 41 دقيقة

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ أقل من نصف ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «جلاد الحراس»

منذ ساعة و 10 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 10 ساعات

نجم بيراميدز يدرس الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على حقيقة تأجيل قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

صراع ثنائي بين الأهلي والزمالك على ضم المهاجم الهداف

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:15 ص

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

عاجل - ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

11:47 م

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

10:12 م

باتشيكو يوافق على رحيل ثنائي الزمالك

11:59 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «جلاد الحراس»

11:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز