وزيرة الثقافة تشيد باحتفالية "إحنا البهجة" في اليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة





شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة احتفالية "إحنا البهجة" التى نظمتها الوزارة ممثلة في البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان اسماعيل مختار بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بمناسبة اليوم العالمي لذوى القدرات الخاصة وشارك فيها الفنان سامح حسين وذلك على مسرح الجمهورية وبحضور الدكتور اشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، الفنانة وفاء الحكيم مدير مسرح الشمس لذوي القدرات الخاصة وعدد من مديري فرق البيت الفني .





وأشادت عبد الدايم باحتفالية "إحنا البهجة" التى عبرت عن مشاعر واحلام اصحاب الهمم وابرزت طاقاتهم ، واضافت ان استراتيجية عمل وزارة الثقافة تضم مسارا لدمج ذوى القدرات الخاصة فى المجتمع بشكل طبيعى من خلال مختلف الوان الابداع ، مشيرة الى الكثير من الخطوات التى تم اتخاذها على طريق تبنى ورعاية الموهوبين منهم باعتبارهم نماذج للخير والسلام ، واكدت استمرار الرسالة السامية المتمثلة فى دعمهم ومساندتهم .





وكانت الاحتفالية قد تضمنت افتتاح معرضا للفنون التشكيلية من إبداعات ٣٠ طفلا من ذوى الهمم إلى جانب استعراض غنائي باسم "إحنا البهجة" أشعار سامح مجاهد وألحان أحمد الناصر، تصميم استعراض محمد ميزو، ديكور محمد الغرباوي، إضاءة ياسر شعلان واخراج عادل حسان ،كما تم تقديم مجموعة من الفقرات الفنية والغنائية وتابلوهات للباليه اداها أعضاء فرقة مسرح الشمس التابعة للبيت الفني للمسرح بمشاركة كورال مركز تنمية المواهب بدار الاوبرا، والمعهد العالي للباليه التابع لأكاديمية الفنون وفرقة بني سويف الاستعراضية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة كما تم عرض فيلم وثائقي من إخراج ياسر عطية تناول جهود وزارة الثقافة لرعاية وتبنى ذوي القدرات الخاصة .





جدير بالذكر ان وزارة الثقافة تقدم العديد من الخدمات لذوى القدرات الخاصة منها افتتاح فصول متخصصة بمراكز تنمية المواهب في القاهرة والمحافظات واستقبالهم للدراسة في اكاديمية الفنون، وتجهيز مداخل خاصة بهم في المسارح والقاعات التابعة للوزارة تيسيراً لهم، فضلاً عن تأسيس فرقة الشمس المسرحية الى جانب تنظيم العديد من الانشطة والفعاليات والمسابقات .