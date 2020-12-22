عمرو أديب: "حاسس أن كورونا قربت مني" (فيديو)
الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:16 ص
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يشعر أن فيروس كورونا اقترب منه، معلقا: "عندي شعور نفسي أني بقيت قريب جدا من الكورونا"، لافتا إلى أن من يتواصل معه حاليا يخبره أن أسرته بالكامل مصابة بالكورونا.
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا تزيد بشكل كبير، والدولة ما زالت قادرة على تقديم الخدمة الصحية، وتوفير الأدوية، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالاستعداد منذ نحو شهر.
وأكد الإعلامي، أنه لا يوجد نواقص في الأدوية، وكافة الأدوية متوفرة في الصيدليات، مضيفا: "باقي على الحلو دقة.. أني أرى النور في نهاية شارع القصر العيني، الشعب المصري ادلع كتير في الكورونا لحد ما محمد صلاح رقص في الفرح".
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