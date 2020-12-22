عمرو أديب: "حاسس أن كورونا قربت مني" (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يشعر أن فيروس كورونا اقترب منه، معلقا: "عندي شعور نفسي أني بقيت قريب جدا من الكورونا"، لافتا إلى أن من يتواصل معه حاليا يخبره أن أسرته بالكامل مصابة بالكورونا.





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا تزيد بشكل كبير، والدولة ما زالت قادرة على تقديم الخدمة الصحية، وتوفير الأدوية، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالاستعداد منذ نحو شهر.



