عادل حمودة: عام 2020 الأسوأ على الإطلاق
الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:09 ص
شيماء حسن
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وصف عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، عام 2020 بأسوأ عام على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه كان عام التحولات الحادة على مستوى العالم كله.
وقال "حمودة" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن ما جرى في المنطقة من تحولات في 2020 من علاقات الدول العربية مع إسرائيل وهزيمة ترامب بعد كل ما حدث وتفوقه والطفرة التي أحدثها في الاقتصاد الأمريكي.
وأضاف رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، أن ما قبل 2020 سيكون مختلف عما بعد 2020، موضحًا أن هذه الجائحة هي العمود الفقري والتي تسببت في هزيمة ترامب وجاءت بجو بايدن وهي التي اختارت شخصيات العام بنفسها.
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