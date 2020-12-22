شاهد.. تراجع ملحوظ في بيع مستلزمات "الكريسماس" بمصر

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:59 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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عرضت قناة الغد تقريرا مصورا رصدت فيه سوق بيع مستلزمات عيد الميلاد في مصر والذي شهد كسادًا بسبب تراجع الإقبال على الشراء مقارنة بالأعوام الماضية نظرًا لجائحة كورونا.

وأضاف التقرير، أن محال الهدايا والزينة بدت خالية من روادها نظرًا للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها مصر بسبب جائحة كورونا، وسط تراجع ملحوظ في حركة بيع مستلزمات الكريسماس مع اقتراب احتفالات العام الجديد.

وتابع التقرير، أنه رغم انخفاض الأسعار بسبب تراجع الدولار أمام الجنيه فإن كثيرًا من المصريين عزفوا عن شراء أشجار الزينة ومجسمات بابا نويل وغيرها واستبدالها بشراء مستلزمات الوقاية من كورونا.

وبلغت آخر فاتورة استيراد لمستلزمات هدايا الكريسماس قرابة 200 ألف دولار أمريكي.

ومع حضور كورونا غابت حركة البيع لمستلزمات الاحتفال بالكريسماس، ورغم كون الأيام المتبقية على الاحتفالات قليلة، فإن التجار يأملون أن تنتعش السوق لتعوض جزءًا من الخسائر التي تكبدوها.

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