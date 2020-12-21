بيومي فؤاد يتلقى اتصالا من أحمد أمين أثناء برنامج حديث القاهرة وخيري رمضان يرد عليه

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تلقى الفنان بيومى فؤاد مكالمة هاتفية من النجم أحمد أمين، أثناء تواجده فى برنامج "حديث القاهرة"، مع خيري رمضان، والذى رد عليه أثناء إجراءه حوار مع بيومي فؤاد.



وروى أمين، خلال المكالمة كيف دخل عالم الفن والمسرح من خلال شقيقه، حيث قال إن شقيقه كان يعمل فى المسرح، وأراد اطفال، فاستعان بأحمد، ولما روحت لقيت واحد الناس بتحترمه ومش فاهم ليه بيحترموه.. فسألت عنه فقالوا لى ده "يوكا"، ثم اكتشفت أن بيومى فؤاد هو رئيس الفرقة.



من جانبه قال بيومى فؤاد لأحمد أمين ساخرا، "تعمل ما وراء الطبيعة.. تعمل حاجة تانى.. هيفضل القبول ده بتاع ربنا يا بابا"

