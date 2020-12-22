"البحوث الفلكية": هذه حقيقة تأثير ظاهرة "الاقتران العظيم" على كوكب الأرض

نفى جاد القاضي، رئيس المركز القومي للبحوث الفلكية، أن يكون هناك أي تأثير لظاهرة الاقتران العظيم بين كوكبي المشترى وزحل على كوكب الأرض.





وقال "القاضي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "لا يوجد لهذه الظاهرة أي تداعيات على كوكب الأرض".





وأضاف رئيس المركز القومي للبحوث الفلكية: "الكوكبين مروا في مسارهم بشكل طبيعي، وهي لها صفة الدورية ولكنها منذ 800 عامًا لم تكن قريبة بهذه الصورة من كوكب الأرض".





وفي تصريحات سابقة قال "القاضي" في تصريحات خاصة ببرنامج "مساء دي ام سي " المذاع على فضائية "دي ام سي" إن هذه الظاهرة فريدة من نوعها وتحدث كل 20 عامًا.





وأشار إلى أن هذه الظاهرة لم تحدث منذ أكثر من 800 سنة يكون فيها الكوكبين أقرب إلى الأرض لمدة ما بين ساعة ونصف إلى ساعتين.



