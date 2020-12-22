بيومي فؤاد: "غير راض عن بعض أدواري ومش عاوز أكون نمبر 1"

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:34 ص
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
هدى عبدالرازق
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قال الفنان بيومي فؤاد: "شعرت بمعنى القبول، حينما كنت في إعدادي فنون جميلة، ثم دخلت المسرح بعدها، وكان هناك الكثير من الممثلين المميزين، وحينما يقفوا على المسرح، لا نشعر بهم، فيقال على الفنان عبدالسلام النابلسي أنه لم يكن خفيف الظل في الحقيقة، كما كان في الأفلام".

وأضاف "فؤاد"، خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع الإعلامى خيري رمضان: "القبول بتاع ربنا، ويغطي على كثير من العيوب، فأنا لم أكن أشطر شخص في المسرح، فأنا دفعة ماجد الكدواني، وكان نجم الكلية، فالمسرحيات في الكليات كانت باللغة العربية، ولذلك نسبة الكوميديا فيها قليلة للغاية، ولذلك لم أحصل على أي جائزة في الجامعة، وكان هذا سبب التندر علي وعلى شخصيتي".

وتابع: "من الممكن أن يحصل شخص غير موهوب على فرصة كبيرة.. أو لديه إمكانيات غير كبيرة، ولكن أحمد أمين موهوب، فهو ابني، لأنه عمل معي في المسرح وهو طفل، ولكن حينما دخل الكلية، استعان بي لأنه كان مخرج مسرحي، فاكتشفت أنه موهوب للغاية، فهو مزيكاتي، يعزف ويغنى ويلحن ويكتب، وشارك في مسلسل (بسنت ودياسطي)،و لديه حسابات دقيقة، وعقله رزين".

وأردف: "مدير أعمالى ربى.. فأيا كانت الشغلانة اللى بعملها لازم تصفي النوايا.. وربنا وقعني مع ناس عشوائيين زي.. فأنا لا أندم.. ولكنى اعترف أنى قدمت أدوار أنا غير راض عنها ولن أذكرها.. ولكن مؤخرا أصبحت أهتم، ومع ذلك أثق فى الأسماء الكبيرة.. فى مسلسل موجة حارة عملت مع مخرج كبير وهو محمد ياسين.. ثم طلبت من مشهد (أفراح القبة) ووافقت بالفعل".

وأكد، هناك 4 أعمال شاركت بها هذا العام، ولم يوقع عقدًا لها، موضحا: "وحتى الآن لا أعرف قيمة التعاقد، "من كتر ما احنا حبايب.. والبعض نصحني أن أقدم عملا واحد وأن أجرى يزيد.. مش عاوز أكون نمبر 1.. لأن مافيش حاجة اسمها نمر 1.. لأنه لن يأتى مثل عادل إمام.. وحلمى أن أولادى يفتخروا بيا.، وعاوز أقدم شخصية شبه شيخ العرب همام"

وعن مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى أفريقيا، قال فؤاد: "كنت في الأستوديو بصور فيلم وكان في إيدي كوباية شاي ووقت جول قفشة وقعت مني من الفرحة.. وسيد رجب كان قاعد جنبي.. ولما جيه جول شيكابالا قام من مكانه بس قولتله اقعد يا سيد".

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