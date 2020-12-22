طبيب مراقب في برلين: السلالة الجديدة لفيروس كورونا موجودة في ألمانيا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:28 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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قال زين العابدين الخفاجي، طبيب مراقب في مستشفيات برلين، إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا موجودة في ألمانيا.

وأضاف "الخفاجي" في لقائه عبر تطبيق زوم مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن هذه السلالة الجديدة ظهرت أيضًا في أستراليا وجنوب أفريقيا وانتشرت بكثافة في ايطاليا.

وأشار إلى أنه حتى الآن ليس هناك أي تصور أو معلومات طبية عن مدى جدوى اللقاحات في التعامل مع السلالة الجديدة للفيروس.

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 336 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 106817 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 664 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 125555 حالة من ضمنهم 106817 حالة تم شفاؤها، و7098 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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