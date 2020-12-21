استمرار إيجابية مسحة كورونا لـ "موسيماني"

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:33 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أثبتت المسحة الطبية التي أجراها الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استمرار إيجابية إصابته بفيروس كورونا.

وكان موسيماني قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا يوم الأربعاء الماضي أجبرته على الغياب عن مباراة الأهلي الماضية أمام غزل المحلة، ثم تغيبه عن رحلة الفريق الأحمر إلى النيجر استعدادًا لمواجهة فريق سونيديب في دور ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأجرى موسيماني مسحة طبية خلال الساعات القليلة الماضية وظهرت نتيجتها منذ قليل وأثبتت استمرار إصابته بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يخضع موسيماني إلى مسحة طبية غدًا الثلاثاء لمعرفة أخر تطوراته بخصوص إصابته فيروس كورونا.

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