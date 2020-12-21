حكيمي يحقق رقما مميزا مع إنتر ميلان

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:33 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية أن المغري أشرف حكيمي ساهم في فوز فريقه إنتر ميلان على سبيزيا بهدفين مقابل هدف في بطولة الدوري الإيطالي في اللقاء الذي احتضنه ملعب سان سيرو.

وأفادت التقارير الصحفية بأن حكيمي سجل الهدف الأول في المباراة ليصبح أول مدافع في إنتر ميلان يسجل على الأقل 4 أهداف في أول 13 مباراة له في أول موسم له بالدوري الإيطالي.

وأكدت التقارير الصحفية أن حكيمي أصبح أصغر مدافع يسجل ما لا يقل عن 4 أهداف في الدوريات الخمس الكبرى في الموسم الحالي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن حكيمي خاض في الموسم الحالي بقميص إنتر ميلان حتى الآن 18 مباراة في جميع البطولات وسجل 4 أهداف وصنع 4 أهداف آخرين ويخوض موسمه الأول مع إنتر ميلان قادمًا من ريال مدريد.
 

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