طبيب في لندن: رصدنا إصابات بالسلالة الجديدة بين أطفال المدارس

قال حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة في لندن، إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا هي أكثر انتشارًا، ولكن لم يثبت حتى الآن أن هذا التحور الجديد تسبب في أي تغيير في أعراض الفيروس.





وأضاف "سليمان" في لقائه عبر "سكايب"، مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أنه تم التأكد من تحور فيروس كورونا في بريطانيا، ولكن لم يحصل لهذه الحالات نفس المضاعفات ومازال الوضع لم يصل إلى المستوى الكارثي الذي كان عليه في الموجة الأولى.





وأشار إلى أن تغير في السلالة أكدت إلى سرعة انتشاره دون تغيير في الأعراض، ولكن من الملاحظ أن هناك زيادة في معدل الإصابات بين أطفال المدارس ولكن عادة ما تكون الأعراض ضعيفة وغير خطيرة وقد لا يتم اكتشافها إلا عند إجراء المسحة.





وتابع: "حتى الآن مفيش أي قلق او مضاعفات خطيرة من اللقاحات الحالية والتي نأمل أن تستطيع السيطرة بشكل تدريجي على الوضع"، مؤكدًا أن الإغلاق العام في بريطانيا وصل إلى المرحلة الرابعة بداية من الأمس وهناك تباعد مجتمعي شديد وعدم الاختلاط إلا للضرورة القصوى مع المحافظة على مسافة 2 متر على الأقل.



