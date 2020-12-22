طبيب في لندن: رصدنا إصابات بالسلالة الجديدة بين أطفال المدارس

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:59 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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قال حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة في لندن، إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا هي أكثر انتشارًا، ولكن لم يثبت حتى الآن أن هذا التحور الجديد تسبب في أي تغيير في أعراض الفيروس.

وأضاف "سليمان" في لقائه عبر "سكايب"، مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أنه تم التأكد من تحور فيروس كورونا في بريطانيا، ولكن لم يحصل لهذه الحالات نفس المضاعفات ومازال الوضع لم يصل إلى المستوى الكارثي الذي كان عليه في الموجة الأولى.

وأشار إلى أن تغير في السلالة أكدت إلى سرعة انتشاره دون تغيير في الأعراض، ولكن من الملاحظ أن هناك زيادة في معدل الإصابات بين أطفال المدارس ولكن عادة ما تكون الأعراض ضعيفة وغير خطيرة وقد لا يتم اكتشافها إلا عند إجراء المسحة.

وتابع: "حتى الآن مفيش أي قلق او مضاعفات خطيرة من اللقاحات الحالية والتي نأمل أن تستطيع السيطرة بشكل تدريجي على الوضع"، مؤكدًا أن الإغلاق العام في بريطانيا وصل إلى المرحلة الرابعة بداية من الأمس وهناك تباعد مجتمعي شديد وعدم الاختلاط إلا للضرورة القصوى مع المحافظة على مسافة 2 متر على الأقل.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 345 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 107162 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 718 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 126273 حالة من ضمنهم 107162 حالة تم شفاؤها، و7130 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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كورونا سلالة كورونا بوابة الفجر الفجر السلاله الجديدة

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