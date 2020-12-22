"المركزي للتعبئة والإحصاء": 1.8 حالة زواج في مصر كل دقيقة
الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:34 ص
كـسـاب أحـمـد
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قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن مصر تشهد 1.8 حالة زواج كل دقيقة، أي 106 حالة زواج في الساعة، أي 30 ألف حالة زواج في الشهر.
وتابع "بركات"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الإثنين، أن مصر تشهد حالة طلاق كل 2.20 دقيقة، وفي الساعة 27 حالة طلاق أي في الشهر 7 آلاف حالة.
ولفت رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى أن هناك 24 حالة طلاق مقابل كل 100 حالة زواج، وهذا المعدل لا يجب أن يقلقنا، لأن هناك الكثير من الدول التي تسبق مصر في هذا المعدل مثل فرنصا التي يقابل كل 100 حالة زواج 52 حالة طلاق.
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