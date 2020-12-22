المركزي للتعبئة والاحصاء: 225 ألف حالة طلاق حدثت في عام 2019

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن الجهاز يعمل على إمداد جميع أجهزة الدولة بالبيانات والإحصاءات والتقارير، للمساعدة في أعمال التخطيط والتطوير ورسم السياسات وإتخاذ القرارات المناسبة.





وتابع "بركات"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن عام2019 شهد زيادة في معدل الزواج بنسبة 40 ألف حالة زيادة، وهناك زيادة في معدل الطلاق، حيث وصلات حالات الطلاق في 2019 لـ 225 ألف حالة، مقابل 211 الف في 2018 بزيادة قدرها 14 ألف حالة طلاق.



