عمرو أديب عن وضع ووهان الصينية: "ما السر.. عملوها إزاي" (فيديو)

أبدى الإعلامي عمرو أديب، دهشته من عودة الحياة لطبيعتها في مدينة ووهان الصينية، معلقا: "مفيش بني آدم لبس كمامة، والدنيا زحمة"، متسائلا: "ما السر وكيف حدث هذا!".





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين: "السؤال ده عامل ليا هنتاريش بالأجنحة، عملوها إزاي.. أبن ذهب الوباء"، مشيرا إلى أنه ليس من أنصار نظرية المؤامرة، ولكنه يريد معرفة السبب، لافتا إلى أن الصين البلد الوحيدة في العالم التي تسجل صفر إصابات.



