عمرو أديب عن وضع ووهان الصينية: "ما السر.. عملوها إزاي" (فيديو)

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:46 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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أبدى الإعلامي عمرو أديب، دهشته من عودة الحياة لطبيعتها في مدينة ووهان الصينية، معلقا: "مفيش بني آدم لبس كمامة، والدنيا زحمة"، متسائلا: "ما السر وكيف حدث هذا!".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين: "السؤال ده عامل ليا هنتاريش بالأجنحة، عملوها إزاي.. أبن ذهب الوباء"، مشيرا إلى أنه ليس من أنصار نظرية المؤامرة، ولكنه يريد معرفة السبب، لافتا إلى أن الصين البلد الوحيدة في العالم التي تسجل صفر إصابات.

وأشار الإعلامي، إلى أن مدينة ووهان الصينية هى مبهط فيروس كورونا، مضيفا: "قولي بالله عليك ماذا تفعل لو كنت مكاني، ده العالم كله خرابة".

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