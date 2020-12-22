خبير أمني: أمراء الحرب ما زالوا يشككون في أي مبادرة لحل الأزمة الليبية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:48 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالأمن القومي والشؤون الإفريقية، إن ليبيا تمر بظروف استثنائية وهناك عمليات التسوية السياسية 5+5 مع حالات استقطاب شديدة وتدخلات خارجية خاصة الإقليمية وهو ما يزيد الأمور تعقيدا، مشيرا إلى أن مصر حريصة على التواجد في الملف الليبي والعمل بالتوازي في الأزمة باعتبار أن ليبيا العمق للأمن القومي المصري.

وأضاف عبدالواحد، خلال حديثه لقناة "الغد"، أن هذا يأتي من منطلق الثوابت المصرية والسياسية وروابط الاجتماعية مع الأشقاء في ليبيا، مؤكد أن مصر تؤكد مرارا وتكرارا على أن حل الأزمة الليبية لن يتم إلا بأياد ليبية، مشيرا إلى أن المسار الليبي شهد تدخلات خارجية خاصة إقليمية بعرقلة الحوار السياسي.

وأوضح الخبير الأمني، أن هناك مقاومة شديدة من قبل قوى خارجية لعرقلة المسار السياسي في ليبيا عن طريق المال السياسي، لافتا إلى أن أمراء الحرب ما زالوا يقاومون ويشككون في أي مبادرة لحل الأزمة الليبية، كذلك التشكيك في الأشخاص المشاركين في عمليات التسوية السياسية.

كما أكد الخبير الأمني، أن مصر دعت لجلسة البرلمان الليبي بالقاهرة، كنوع لحدوث توافق وتقريب وجهات النظر، بعد عدم التوافق خلال الجلسات الماضية في تونس والمغرب، والسير قدما نحو تنفيذ خارطة الطريق في التوسية طبقا لجهود الأمم المتحدة في الأزمة الليبية.

دعت مصر البرلمان الليبي للانعقاد في القاهرة، وتزامن ذلك مع مع تأجيل ثان لاجتماع برلمانيين في مدينة غدامس الليبية، وكان يفترض أن يبحث الاجتماع توحيد البرلمان.

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