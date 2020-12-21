عاجل - الزمالك يتأهل إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا

تلقت اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك إخطارا يفيد بصعود الفريق الأول لكرة القدم إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد تخلف بعثة نادي جازيللي التشادي للوصول إلى مصر بسبب وجود أزمة بين اتحاد الكرة التشادي ووزارة الرياضة هناك.





وأكد مصدر مطلع باللجنة المكلفة إدارة نادي الزمالك على تلقي إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يفيد بصعود الطريق الى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد انسحاب بطل تشاد.





وقد حصل على الفريق على راحة من التدريبات الجماعية التي كان من المقرر اقامته غدا الثلاثاء بعد انسحاب فريق جازيللي التشادي من المباراة.



