عاجل - الزمالك يتأهل إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:15 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
Advertisements
تلقت اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك إخطارا يفيد بصعود الفريق الأول لكرة القدم إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد تخلف بعثة نادي جازيللي التشادي للوصول إلى مصر بسبب وجود أزمة بين اتحاد الكرة التشادي ووزارة الرياضة هناك.

وأكد مصدر مطلع باللجنة المكلفة إدارة نادي الزمالك على تلقي إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يفيد بصعود الطريق الى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد انسحاب بطل تشاد.

وقد حصل على الفريق على راحة من التدريبات الجماعية التي كان من المقرر اقامته غدا الثلاثاء بعد انسحاب فريق جازيللي التشادي من المباراة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دوري الأبطال دوري ابطال افريقيا الزمالك اخبار الزمالك

أخبار تهمك

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 7 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «جلاد الحراس»

منذ ثلث ساعة

نجم بيراميدز يدرس الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يتأهل إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا

منذ 36 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على قائمة المصابين في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يوجه رسالة إلى صن داونز بشأن سيرينو

منذ ساعتين و 50 دقيقة

شوبير يكشف سعر بيع مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ يومين

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على حقيقة تأجيل قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 45 دقيقة

صراع ثنائي بين الأهلي والزمالك على ضم المهاجم الهداف

منذ أقل من ساعة

الاتحاد يسعى لخطف نجم الزمالك واللاعب يرحب

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

قبل مواجهة القطن.. ماذا فعل الزمالك مع أندية تشاد؟

مفاجأة "كاف" تمهد لصعود الزمالك لمجموعات الكونفيدرالية بدون خوض الملحق

الزمالك أول ناد مصري يخسر من منافس تشادي إفريقيًا (تقرير)

"الصفقة السوبر" تحسم مصير مهاجم الزمالك

جازيل يطالب الكاف بعدم مواجهة الزمالك في تشاد

الزمالك يُحدد ستاد الكلية الحربية لمواجهة بطل تشاد بدوري أبطال إفريقيا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:12 م

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

صراع ثنائي بين الأهلي والزمالك على ضم المهاجم الهداف

11:01 م

بالأسماء.. تعرف على قائمة المصابين في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

10:00 م

الأهلي يوجه رسالة إلى صن داونز بشأن سيرينو

09:01 م

تعرف على حقيقة تأجيل قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

09:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز