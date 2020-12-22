خبير: أردوغان أمعن في قتل أكراد تركيا أكثر من الجميع.. ويريد محوهم

قال الدكتور سربست نبي، أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة كوية بكردستان، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمعن في قتل أكراد تركيا أكثر من الجميع ويريد محوهم، مشيرا إلى أن تركيا ورئيسها تنفذ سياسات القمع والهجوم والإنكار والأقرع الأمنية.





وأضاف "سربست"، خلال حديثه لقناة "الغد"، أن تركيا قامت باختطاف المئات من النشطاء السياسيين ولاتزال مصائرهم مجهولة، موضحا أن الكتلة الكردية يتجاوز عددها 20 مليون نسمة، ويتعاملون مع الكتلة بأنها أزمة أمنية وليست سياسية، كذلك حال الساساة بتركيا.





ويشكل الأكردا نحو 15 % من السكان ولديهم قوة تصويتية كبيرة فى الجنوب والرشق أكثر من 40 ألف قتيل أغلبهم من الأكردا سقطوا في النزاع بين الدولة وحزب العمال الكردستاني



