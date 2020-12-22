خبيرة أبراج تتوقع ظهور وباء جديد في 2021

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:23 ص
عبير فؤاد
عبير فؤاد
شيماء حسن
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قالت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج وعلم الفلك، إن ظاهرة الاقتران العظيم بين كوكبي المشترى وزحل تحدث كل 19 إلى 20 عامًا، ولكنها لم تكن أقرب من كوكب الأرض بهذه الصورة منذ 800 عامًا.

وأضافت "عبير" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم أن هذه الظاهرة تعني اقتران كوكب المشترى وهو كوكب الحظ مع كوكب زحل وهو النحس وهذا قد يؤدي إلى بعض التغيرات الجيدة لبعض الدول وتغيرات أخرى غير جيدة لدول أخرى.

وأشارت خبيرة الأبراج، إلى أن السنة التي تلي ظاهرة الاقتران عادة ما يكون فيها بعض المشاكل للولايات المتحدة وعادة ما يكون الرئيس الأمريكي معرض لمرض خطير أو اغتيالات.

وأكدت أن هذه الظاهرة مستمرة حتى في 2021 والتي ترى أنها ستكون سنة انتقالية على مستوى العالم، ومن الممكن ظهور أمراض جديدة ووباء يصيب الجلد.

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