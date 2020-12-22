طارق شوقي: هناك جروبات تسئ للمنظومة التعليمية على مدار 24 ساعة (فيديو)

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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن تجربة المدارس اليابانية تشهد اتفاق على سفر دفعات إلى اليابان للتدريب على طريقة التوكاتسو وتطبيقه في مصر وهناك إدارة منضبطة في مصر ومديرين يابانيين حتى يتم التأكد من نجاح التجربة.



وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي،" المذاع على قناة "صدى البلد"، الفرق الوحيد بين مصر واليابان هو المحيط الخارجي للطالب خاصة أن اليابان تشهد اتفاق بين المدرسة والمحيط الخارجي عكس مصر.3.



وتابع الدكتور طارق شوقي وزير التعليم هناك شركة خاصة لإدارة المدارس، وهناك نية للتوسع في التجربة، مشيرا إلى أن الطلبات كبيرة للغاية على الالتحاق بالمدارس اليابانية ونمتلك حاليا 40 مدرسة في 20 محافظة ونسعى للتوسع.



وأوضح أن الهدف من الكتاب الدوري الذي اصدره امس إتاحة الفرصة لولي الأمر للاختيار بين الحضور أو تعليم الابن في المنزل من خلال المنصات الحديثة والمصادر المتوفرة ورفع الغياب لا يعني تعليق الدراسة والقرار لولي الأمر مع الالتزام بتحصيل ابنه للمقررات الدراسية ولا توجد نية لحزف أجزاء من المناهج أو إلغاء الامتحانات وستقام في مواعيدها داخل اللجان المخصصة بالمدارس.



وأكد أن الصفوف من كي جي 1 وحتى الثالث الابتدائي أكثر فئة نحتاج حضورها للاستفادة في عدم وجود امتحانات حسب النظام التعليمي الجديد والإجازة تبدأ 5 فبراير وحسب الخريطة لكل فصل.



وأشار الوزير إلى أن الشائعات تطال المنظومة التعليمية بالكامل بصفة يومية، وهو شخصيا، موضحا أنه يتم الهجوم من خلال بعض الجروبات التي انتشرت وتسيء للجميع وعلى مدار ال24 من أناس يتحدثون من 2018 ولا علاقة لهم بالتعليم وهدفهم الأول الابتزاز ولكنهم خارج الحسابات.

