في عيد ميلادها.. عبد الحليم حافظ سبب عشق نجلاء فتحي للفن.. وسر غضبه منها

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تحتفل اليوم الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي، بعيد ميلادها الـ69 التي حفرت اسمها بين نجمات جيل السبعينيات والثمانينات، بمجموعة من الأعمال السينمائية الخالدة.



فاطمة الزهراء فتحي، مواليد الفيوم 21 ديسمبر 1950، اكتشفها المنتج عدلي المولد، ليقدمها للعندليب عبد الحليم حافظ، الذي تربطه بها علاقة قرابة وصداقة.



ورغم هذا لم يتخيل يومًا أنها ستكون إحدى نجمات السينما المصرية والعربية أو أنه سيأتي يوم تمثل أمامه كما حدث في المسلسل الإذاعي "أرجوك لا تفهمني بسرعة".



فقد تسبب عبد الحليم في عشقي للفن والتمثيل فكان دائمًا يوجه الدعوة لهم مشاهدة أفلامه الجديدة.



وكانت تخرج من السينما تتقمص دور البطولة وتمثله وكانت والدتها وبعض أفراد الأسرة يبدون أعجابهم الشديد بها.



وكانت في الوقت ذاته تتابع كل الأفلام الجديدة وتحرص على مشاهدتها ومتابعة أخبار النجوم عبر الصحف والمجلات وتتخيل اليوم الذي سيأتي ويتم نشر صورها وأخبار ها مثلهم وحينما كان يأتي عبد الحليم لزيارتهم كانت تجلس امامه لا تتحرك فتظل تنظر له وهي مبهورة.



ويتحمس لها العندليب ويتفق معها على الاشتراك مع نادية لطفي في فيلمه الأخير "أبي فوق الشجرة"، ولكنها قد تعاقدت مع رمسيس نجيب على بطولة ثلاثة أفلام، ما أثار غضب عبد الحليم حافظ وسحب منها الفيلم.



وقد اختار العندليب اسمها الفني بعدما كان هناك إجماع على ألا تظهر باسم زهرة بسبب وجود الفنانة الكبيرة زهرة العلا.







