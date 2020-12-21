5 مباريات الثلاثاء في دوري الناشئين مواليد 99 بالمنوفية

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يقام غداً الثلاثاء، 5 مباريات في إفتتاح الموسم الجديد من دوري الناشئين مواليد 99 بالمنوفية.



ومن المقرر يقام يوم الأربعاء لقاء منوف مع سرس الليان، والخميس يقام لقاء قويسنا مع غزل شبين.



ويستعرض " الفجر الرياضي " مواعيد ومباريات الجولة الاولى التي تقام غداً الثلاثاء :



1- مليج مع ج شبين الساعة 1 ملعب الغزل : بهاء عطا والسيد سليمه ومحمد عبد الله.



2- ميت خلف مع بركة السبع الساعة 1 : محمد حليم ومحمد عبد العظيم وسعيد جمعه.



3- الشنواني مع النجوم الساعة 1 ستاد شبين : ماجد مرسي وأحمد السيد وطارق الشهدي.



4- كفر الشيخ ابراهيم مع بركة السبع الساعة 12 ملعب شبرابخوم.



5- عرب الرمل مع تلا الساعة 2 ملعب شبرابخوم.



