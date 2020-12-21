أستاذ مناعة: لقاح كورونا فعال مع السلالة الجديدة بنسة 100% (فيديو)

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علق الدكتور عبد الجواد هاشم، أستاذ المناعة بالجامعة البريطانية، على انتشار سلالة كورونا الجديدة التي انتشرت في بريطانيا، قائلًا إن اللقاح الحالي فعال معها بنسبة 100%.



وأضاف "هاشم"، خلال تصريحاته لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإجراءات الاحترازية للسلالات الجديدة هي نفس الإجراءات الاحترازية المتبعة.



وأكد أن فرصة انتقال الفيروس في الهواء الطلق ضعيفة للغاية، ولكنها كبيرة للغاية في الأماكن المغلقة، مشددًا على أنه يجب ارتداء الماسك وغسيل الأيدي بالماء والصابون، مؤكدًا أن المياه والصابون أفضل من الكحول، وهي الأفضل على الإطلاق.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 336 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 106817 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 664 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



