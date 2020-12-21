بالتفاصيل ..رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في منحة العمالة الغير منتظمة 500





منحة العمالة الغير منتظمة 500، ننشر لكم من خلال مقالنا اليوم موضوع هام يبحث عن تفاصيله الكثير من المصرين والتي يخص منحه العمالة الغير منتظمة التي قرر السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أعطاءها للعمال الذي فقدوا عملهم بسبب توقف أنشطتهم التجارية والتي تأثرت بوباء كورونا الذي ضرب البلاد منذ بداية العام الحالي، الجدير بالذكر ان وزارة القوي العاملة هي المسئولة عن صرف هذه المبالغ حيث تم استحقاق الدفعة الأولي منها والتي كانت مقسمة علي ثلاث مرات وقد تم استحداث دفعه ثانيه مكونه أيضا من ثلاث دفعات يتم استحقاقها في الشهر الجاري.





منحة العمالة الغير منتظمة 500





يتم قبول المتقدمين الي منحة العمالة الغير منتظمة علي حسب استيفائهم للشروط التي حددتها الوزارة حيث يتم بحث طلباتهم المقدمة عبر الرابط الإلكتروني التي قامت وزارة القوي العاملة بتخصيصه من اجل تلقي الطلبات المقدمة من العمال من خلاله وذلك لتوفير عليهم الوقت والجهد المبذول في الذهاب الي الجهات المختصة ، الجدير بالذكر انه لم يبقي سوي دفعه واحده فقط هي التي سيتم صرفها خلال الأيام القادمة حيث يتم الصرف شهريا الي نحو اثنين مليون مواطن وذلك من اصل حوالي اربعه مليون قد قاموا بالتسجيل عبر الموقع وقد ثبت عدم احقيتهم.





خطوات الاستعلام عن منحة العمالة 2020





نستعرض لكم الآن اهم ما ستجتاحونه من خطوات لتتمكنون من التسجيل عبر رابط وزارة القوي العاملة





للاستعلام عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة





الضغط علي أيكونه منحة العمالة الغير منتظمة.

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