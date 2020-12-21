بالتفاصيل ..رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في منحة العمالة الغير منتظمة 500

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:57 م
بوابة الفجر
Advertisements
بالتفاصيل ..رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في منحة العمالة الغير منتظمة 500

منحة العمالة الغير منتظمة 500، ننشر لكم من خلال مقالنا اليوم موضوع هام يبحث عن تفاصيله الكثير من المصرين والتي يخص منحه العمالة الغير منتظمة التي قرر السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أعطاءها للعمال الذي فقدوا عملهم بسبب توقف أنشطتهم التجارية والتي تأثرت بوباء كورونا الذي ضرب البلاد منذ بداية العام الحالي، الجدير بالذكر ان وزارة القوي العاملة هي المسئولة عن صرف هذه المبالغ حيث تم استحقاق الدفعة الأولي منها والتي كانت مقسمة علي ثلاث مرات وقد تم استحداث دفعه ثانيه مكونه أيضا من ثلاث دفعات يتم استحقاقها في الشهر الجاري.

منحة العمالة الغير منتظمة 500

يتم قبول المتقدمين الي منحة العمالة الغير منتظمة علي حسب استيفائهم للشروط التي حددتها الوزارة حيث يتم بحث طلباتهم المقدمة عبر الرابط الإلكتروني التي قامت وزارة القوي العاملة بتخصيصه من اجل تلقي الطلبات المقدمة من العمال من خلاله وذلك لتوفير عليهم الوقت والجهد المبذول في الذهاب الي الجهات المختصة ، الجدير بالذكر انه لم يبقي سوي دفعه واحده فقط هي التي سيتم صرفها خلال الأيام القادمة حيث يتم الصرف شهريا الي نحو اثنين مليون مواطن وذلك من اصل حوالي اربعه مليون قد قاموا بالتسجيل عبر الموقع وقد ثبت عدم احقيتهم.

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة 2020 

نستعرض لكم الآن اهم ما ستجتاحونه من خطوات لتتمكنون من التسجيل عبر رابط وزارة القوي العاملة

للاستعلام عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

الضغط علي أيكونه منحة العمالة الغير منتظمة.
قم بكتابة البيانات التي تتمثل في اسم المستخدم ورقم البطاقة الشخصية.
سجل رقم الهاتف الخاص بك والمحافظة التابع لها.

بالتفاصيل ..رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في منحة العمالة الغير منتظمة 500

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صرف منحة العمالة صرف العمالة الغير منتظمة الاستعلام عن الاسماء

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ يومين

بالأسماء.. تعرف على قائمة المصابين في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعة

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ حوالي 11 ساعة

شوبير يكشف سعر بيع مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جديد من باتشيكو بعد إقتراب إلغاء مواجهة الزمالك الإفريقية

منذ 37 دقيقة

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يوجه رسالة إلى صن داونز بشأن سيرينو

منذ ساعتين

الاتحاد يسعى لخطف نجم الزمالك واللاعب يرحب

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 8 ساعات

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ حوالي 10 ساعات

نجم بيراميدز يدرس الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على حقيقة تأجيل قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

منذ ساعتين

كومان يُهاجم ريال مدريد بطريقة غير مباشرة بسبب التحكيم

منذ 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

شغال رابط استعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة 2020 عبر موقع .manpower.gov.eg ومواعيد صرفها

تعرف على أسماء مستحقين منحة العمالة الغير منتظمة 2020 عبر رابط موقع وزارة القوي العاملة

(رابط شغال) برسالة SMS هنا حالا الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 500 جنيه بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوى العاملة

رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة دفعة شهر نوفمبر 2020 بالرقم القومي..عبر وزارة القوى العاملة

استعلم الآن عن المقبولين في منحة الـ 500 جنيه العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوي العاملة

دفعة ديسمبر 2020.. موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 500 جنية وزارة القوى العاملة (الدفعة الجديدة)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:12 م

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

بالأسماء.. تعرف على قائمة المصابين في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

10:00 م

الأهلي يوجه رسالة إلى صن داونز بشأن سيرينو

09:01 م

تعرف على حقيقة تأجيل قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

09:06 م

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

07:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز