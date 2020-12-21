صراع ثنائي بين الأهلي والزمالك على ضم المهاجم الهداف

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يسعي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك لتدعيم صفوفهم خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بصفقات من العيار الثقيل للمنافسة على البطولات في الموسم الجاري.

ودخل والتر بواليا مهاجم نادي الجونة والمتألق خلال الفترة الحالية فى حسابات قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بقوة لتدعيم صفوف الفريق.

ويبحث النادي الاهلي عن ضم مهاجم متميز يشارك مع الفريق ببطولة كأس العالم للأندية والتى ستقام فى فبراير المقبل في قطر، بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا على حساب الغريم التقليدي الزمالك.

بينما نادي الزمالك يرغب فى ضم بواليا خاصة بعد اقتراب مصطفى محمد من الرحيل الإحتراف الخارجي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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