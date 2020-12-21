علاء عابد عن تقرير البرلمان الأوروبي: يزيف الحقائق للنيل من سمعة مصر (فيديو)

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
انتقد علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تقرير البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى أنه لا يعلم الهدف من هذا التقرير

وقال "عابد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، اليوم الإثنين أن البرلمان الأوروبي يزيف الحقائق للنيل من سمعة مصر ومحاولة إيهام العالم بحقائق غير موجودة، متسائلًا: هل البرلمان الأوروبي أدى دوره نحو المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في العالم وحقوق اللاجئين والإرهاب الذي يضرب اوروبا؟".

وأضاف:"لماذا لا يرى البرلمان الأوروبي اي تطور حدث في مصر، مشيرا إلى أن بلادنا شهدت تطور اقتصادي وثقافي وسياسي استثماري خاصة في مجال الحريات بعد ثورة 30 يونيو وحتى الآن".

وأكمل: "لا حق للبرلمان الأوروبي بالتدخل في الشأن المصري طبقا لقرار الأمم المتحدة الخاص بعدم التدخل في شؤون البلاد وسيادتها واستقلال الدول وان التدخل في شؤون البلاد هو انتقاص من سيادة الدول على أراضيها".

أخبار تهمك

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «جلاد الحراس»

منذ أقل من نصف ساعة

بالأسماء.. تعرف على قائمة المصابين في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الزمالك يتأهل إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا

منذ 39 دقيقة

صراع ثنائي بين الأهلي والزمالك على ضم المهاجم الهداف

منذ أقل من ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ يومين

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ حوالي 14 ساعة

نجم بيراميدز يدرس الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف سعر بيع مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

الاتحاد يسعى لخطف نجم الزمالك واللاعب يرحب

منذ ساعتين و 28 دقيقة

تعرف على حقيقة تأجيل قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الأهلي يوجه رسالة إلى صن داونز بشأن سيرينو

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:12 م

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

صراع ثنائي بين الأهلي والزمالك على ضم المهاجم الهداف

11:01 م

بالأسماء.. تعرف على قائمة المصابين في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

10:00 م

الأهلي يوجه رسالة إلى صن داونز بشأن سيرينو

09:01 م

تعرف على حقيقة تأجيل قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

09:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز