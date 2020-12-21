علاء عابد عن تقرير البرلمان الأوروبي: يزيف الحقائق للنيل من سمعة مصر (فيديو)

Advertisements

انتقد علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تقرير البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى أنه لا يعلم الهدف من هذا التقرير



وقال "عابد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، اليوم الإثنين أن البرلمان الأوروبي يزيف الحقائق للنيل من سمعة مصر ومحاولة إيهام العالم بحقائق غير موجودة، متسائلًا: هل البرلمان الأوروبي أدى دوره نحو المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في العالم وحقوق اللاجئين والإرهاب الذي يضرب اوروبا؟".



وأضاف:"لماذا لا يرى البرلمان الأوروبي اي تطور حدث في مصر، مشيرا إلى أن بلادنا شهدت تطور اقتصادي وثقافي وسياسي استثماري خاصة في مجال الحريات بعد ثورة 30 يونيو وحتى الآن".



وأكمل: "لا حق للبرلمان الأوروبي بالتدخل في الشأن المصري طبقا لقرار الأمم المتحدة الخاص بعدم التدخل في شؤون البلاد وسيادتها واستقلال الدول وان التدخل في شؤون البلاد هو انتقاص من سيادة الدول على أراضيها".

