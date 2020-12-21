أول تعليق من زيدن بعد التتويج بجائزة ميجيل مونوز

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أقيمت مساء اليوم الإثنين، حفل جوائز صحيفة "ماركا" الإسبانية الشهيرة الـ67 في التاريخ، والذي شهد توزيع جوائز الأفضل للموسم الماضي 2019-2020.

وتوج زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بالتقاسم  مع جولين لوبيتيجي المدير الفني لإشبيلية جائزة ميجيل مونوز كأفضل مدرب في الموسم، حيث حصد كلاهما 67 نقطة في نظام التصنيف للصحيفة.

وأكد زيدان في تصريحات صحفية : "اللاعبون أرادوا لعب كرة القدم مرة أخرى بعد توقف النشاط، وفعلوا ذلك بطريقة مذهلة، وأرادوا أن يصبحوا أبطالا في نهاية المطاف، وحققوا لقب الليجا، وهذه الجائزة هي ملكهم بالكامل".

وتابع: "تكرار الفوز بالليجا؟ ما يمكننا تكراره هو الاجتهاد، وأن نصدق ما نفعله ولا شيء آخر، والباقي سيكون نتيجة لذلك، وإذا قدمنا كل شيء في الملعب فيمكننا تحقيق ما نريده لأننا جيدون جدًا".

وفيما قال  لوبيتيجي: "كان فخرا لكرة القدم الإسبانية الفوز بلقب الدوري الأوروبي، وعقلية الفريق والعمل والإيمان والحب جعلونا نصل إلى ما حققناه، فكنا متحمسين وطموحين للغاية لتحقيق هذا النجاح".

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