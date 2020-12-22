أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22-12-2020.. المعدن الأصفر يتخلي عن مكاسبه

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:13 ص
بوابة الفجر
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تخلت أسعار الذهب عن مكاسبها في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، ليفقد جرام المعدن الأصفر نحو 6 جنيهات.

سعر الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 820 جنيهًا، وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 702.75 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 937.25 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6560 جنيهًا.

سعر الذهب العالمي:

أنهت أسعار الذهب تعاملات اليوم الإثنين، على تراجع بعد جلسة متقلبة، مع قوة الدولار الأمريكي.


وارتفعت أسعار المعدن الأصفر في التعاملات المبكرة مع مخاوف انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا، لكن قوة الدولار الأمريكي ضغطت على الذهب.

وتأثرت أسعار المعدن الأصفر سلباً مع ارتفاع العملة الأمريكية التي لجأ إليها المستثمرون كملاذ آمن.

فيما وافق الكونجرس الأمريكي على حزمة تحفيزية بقيمة 900 مليار دولار، لمواجهة تداعيات كورونا.

وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.3 بالمائة، ليصل إلى 1882.80 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1 بالمائة مسجلا 1879.17 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.4 بالمائة إلى 90.18.

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