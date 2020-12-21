سلطنة عمان.. الاشتباه بـ4 إصابات بسلالة كورونا الجديدة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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كشف وزير الصحة العماني أحمد بن محمد السعيدي عن إجراء دراسة للتأكد من 4 حالات قد تكون مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا جميعها قادمة من بريطانيا.

 

وقال السعيدي في لقاء تلفزيوني إن "دراسة الخارطة الجينية للفيروس مستمرة وسيتم الإعلان عنها"، مشيرا إلى "وجود 4 حالات يشتبه في إصابتها بالسلالة الجديدة من الفيروس لمواطنين قدموا من بريطانيا".

 

وأشار إلى أن "الفيروسات بشكل عام وفيروس كورونا بشكل خاص سريعة التحور ومنذ معرفة الخريطة الجينية لهذا الفيروس أصبح له أكثر من 4 آلاف تحور".

 

وأوضح، أنه "لا توجد أي دلائل على أن السلالة الجديدة أكثر شراسة وخطورة من الفيروس الأم، وأن اللقاحات المتوفرة حاليا ستكون لها ذات الاستجابة".

 

وذكر السعيدي أن "السلطنة ستستقبل 15600 جرعة من لقاح كورونا يوم الخميس المقبل على أن تصل حوال 28 ألف جرعة بحلول شهر يناير".


وشدد على أنه "لا توجد أي مؤشرات أو حاجة لإغلاق أي جزء من السلطنة وأن الترصد الوبائي قائم بدوره، وإذا ما قررت اللجنة العليا أن يكون هناك إغلاق مستقبلي في السلطنة سيكون في أماكن محدودة".

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