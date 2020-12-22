سعر الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات اليوم الإثنين 22-11-2020

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:00 ص
بوابة الفجر
Advertisements
استقر سعر الدولار في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن أصيب بمجموعة تراجعات متوالية خلال التعاملات الأخيرة.

 

ووصل سعر صرف الدولار إلى مستويات 15.63 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع  في البنك المصري الخليجي، وفي البنك الأهلي اليوناني 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.


وببنك عودة سجل 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع،  وهي نفس المستويات التى سجلها في تعاملات كلا من  البنك التجاري الدولي  والمصرف المتحد  وكريدي أجريكول.


وعلى صعيد بنك مصر إيران سجل سعر صرف الدولار  15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات التى استقر عندها في بنوك  التعمير والإسكان وبنك الأسكندرية.

أخبار تهمك

نجم بيراميدز يدرس الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ حوالي 11 ساعة

الاتحاد يسعى لخطف نجم الزمالك واللاعب يرحب

منذ أقل من ساعتين

تعرف على حقيقة تأجيل قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

منذ ساعتين

شوبير يكشف سعر بيع مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يوجه رسالة إلى صن داونز بشأن سيرينو

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على قائمة المصابين في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

قرار جديد من باتشيكو بعد إقتراب إلغاء مواجهة الزمالك الإفريقية

منذ 41 دقيقة

كومان يُهاجم ريال مدريد بطريقة غير مباشرة بسبب التحكيم

منذ 37 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:12 م

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

بالأسماء.. تعرف على قائمة المصابين في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

10:00 م

الأهلي يوجه رسالة إلى صن داونز بشأن سيرينو

09:01 م

تعرف على حقيقة تأجيل قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

09:06 م

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

07:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز