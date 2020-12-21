نزيف الخسائر يصيب الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:52 م
بوابة الفجر
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أصيب الجنيه الإسترليني بخسائر قوية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع مخاوف كورونا والبريكست.

وقالت المملكة المتحدة إنها حددت سلالة جديدة من كورونا تنتشر بسرعة أكبر من السلالة الأولى.

وأمرت الحكومة البريطانية بالفعل بإغلاق أكثر صرامة في لندن قبل عيد الميلاد، كما منعت عدة دول السفر إلى المملكة المتحدة.

ومن ناحية أخرى، لا تزال بريطانيا والاتحاد الأوروبي في مأزق مع اقتراب الموعد النهائي للبريكست في 31 ديسمبر، مع الخلافات حول قضايا مثل مصايد الأسماك التي تعصف بالمفاوضات.

وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الجنيه الإسترليني بنحو 1.3 بالمائة أمام الدولار إلى 1.3353 دولار، بعد أن بلغت خسائره 2 بالمائة في وقت سابق من التعاملات.

كما تراجع الإسترليني أمام اليورو بنسبة 1.1 بالمائة إلى مستوى 0.9163 إسترليني.

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