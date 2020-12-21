5 مباريات في جولة مرتبقة لأندية الإسكندرية والبحيرة بالقسم الثالث

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:43 م
بوابة الفجر
فاطمة العشري
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تنطلق في الثانية والنصف من عصر "الثلاثاء" خمسة مباريات في إفتتاح الجولة الرابعة  للمجموعة الحادية عشر، لدورى القسم الثالث والتى تنظمها منطقة الاسكندرية لكرة القدم برئاسة عامر حسين ،ويشرف عليها حسن اسماعيل المدير التنفيذي للمنطقة والعميد صبحى الصاوى رئيس لجنة المسابقات .

وتقام "الثلاثاء" 5 مباريات، بينما تقام مباراتان يوم "الأربعاء" وتأجل لقاء فريق mvp مع نهضة العامرية لأجل غير مسمى .

مباريات الثلاثاء ..

يواجه مركز شباب ايتاى البارود نظيره مركز شباب العبور بملعب ايتاى.

ويلتقي مركز شباب الدلنجات مع مياه البحيرة بملعب سبورتنج سيتى.

ويصطدم رشيد بفريق الترام على ملعب مركز شباب زغلول.

ويلتقى مركز شباب حوش عيسى مع مركز شباب القبارى بملعب حوش عيسى .

ويواجه فريق بدر نظيره اسكندرية للبترول على ملعب بدر . 

بينما تقام يوم "الأربعاء" مباراتين حيث يلتقي غزل كفر الدوار مع المجد، بينما يستضيف المعمورة نظيره كفر بولين .

ترتيب المجموعة الحادية عشر

1- بترول الاسكندريه 7 نقاط
2- المجد 7 نقاط
3- نهضه العامريه7 نقاط
4 بدر6 نقاط
5- شباب القباري 5 نقاط
6- مياه البحيره 5 نقاط
7- الترام 5 نقاط
8- شباب المعمورة 3 نقاط
9- كفر بولين 3 نقاط
10- حوش عيسي 3 نقاط
11- شباب العبور 3 نقاط
12- شباب الدلنجات 2 نقاط
13- غزل كفر الدوار2 نقطه
14- رشيد 2 نقاط
15- ايتاي 1 نقطة
16ام في بي 1 نقاط

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