خسائر فادحة فى العملات الإلكترونية بقيادة البيتكوين

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:46 م
بوابة الفجر
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تراجعت العملات الرقمية بوتيرة قوية خلال تعاملات اليوم الإثنين، بقيادة البيتكوين الذى هبط أدنى 23 ألف دولار.

وتأتي خسائر العملات الرقمية مع تقلبات في الأسواق العالمية، وسط مخاوف انتشار سلالة جديدة لفيروس كورونا.

وأعلنت العديد من الدول منع السفر إلى بريطانيا بعد ظهور السلالة الجديدة بها.

وحققت البيتكوين مكاسب قوية تجاوزت 20 بالمائة في العام الجاري، مع تزايد الاهتمام المؤسسي بها.

وبحلول الساعة 7:15 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفضت البيتكوين بنحو 3.4 بالمائة إلى 22.82 ألف دولار، بعد أن وصلت لمستوى قياسي في الأسبوع الماضي.

كما تراجعت الإيثريوم بنحو 5.6 بالمائة لتسجل 611.7 دولار، وهبطت الريبل بنسبة 8.6 بالمائة إلى 0.521 دولار.

في حين ارتفعت عملة تيثير بنسبة 0.2 بالمائة إلى دولار واحد، بينما تهاوت الليتكوين بنحو 9.2 بالمائة إلى 104.6 دولار.

وخلال نفس الفترة، تراجعت القيمة السوقية الإجمالي للعملات المشفرة إلى 640.8 مليار دولار، مقارنة مع 671.8 مليار دولار قبل 24 ساعة مضت.

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