"التضامن" تكشف حقيقة إغلاق الحضانات بسبب إصابات كورونا"

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علقت الدكتورة نفيين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، على أوضاع حضانات الاطفال المسجلة لدى وزارتها والاجراءات المتبعة في مواجهة الموجة الثانية لفيروس " كورونا " قائلة: " منذ الموجه الاولى والاغلاق لم يعاد فتح حضانات بنسب كبيرة ولاتتجاوز نسبة الحضانات التي تم إعادة فتحها 34% بعدد 4800 حضانة من إجمالي 14 ألف حضانة مسجلة رسميًا.



وكشفت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" أن نسبة الاصابات منذ فتح هذا العدد من الحضانات بلغت 1.25% من إجمالي ماتم فتحه وتشغيله بعد المرحلة الاولى، مشددة أن نسب الاصابات في الحضانات محدودة جدًا وأن هناك إجراءات إحترازية مشددة بهذا الصدد تلتزم بها الجميعات التي تدير هذه الحضانات وإدارات الحضانات نفسها وأولياء الامور فضلًا عن عمليات الرقابة والمتابعة من إدارة الطفل والامومة بالوزارة للتاكد من تطبيق هذه الاجراءات الاحترازية المعلن عنها في التباعد والطعام.



وواصلت: " الحضانات التي تعثرت في عملية الفتح بعد الاغلاق في الموجه الاولى منحنا لمشرفاتها كمساهمة من الدولة دعمًا حتى لانثقل على اصحاب الحضانات خاصة أن بعض الحضانات عائدها محدود وبالتالي لانرغب في غلقها منعًا للبطالة بها خاصة أنها بها مشرفات تم تدريبهن ومن ثم حتى لايتم خسارتهن في حال الاغلاق ".



وأكدت الوزيرة أنه لاإغلاق للحضانات في الموجه الثانية لكورونا قائلة: " هنكمل في المتابعة ولكن إذا تعدت الاصابات وإرتفعت سنتخذ إجراءات تدريجية في نسبة السعة والاشغال فهي حاليًا 100% والتي زادت منذ إعادة الفتح بنسبة تدريجية من 50% إلى 75%".



وكشفت الوزيرة أنه تم إغلاق نحو 11 حضانة بسبب إصابات كورونا والتي كانت في صفوف الاخصائيات العاملات بها وليس في صفوف الاطفال قائلة: " مافيش ولا طفل اصيب نظرًا لطبيعة المرحلة العمرية لاطفال الحضانة التي تبدأ من 0-4 سنوات ومن ثم لم يحدث اية إصابات وحتى الحضانات التي تم غلقها أعيد فتحها مجددًا بعد مراجعة إجراءتهم الاحترازية".