"جاير أندرسون" يشارك في مهرجان ذوي الهمم بعدد من الفعاليات

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:34 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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شارك متحف جاير أندرسون في المهرجان العربي الدولي لذوي الهمم والذي انطلق يوم الجمعة الماضي تحت عنوان الإعاقة في عيون الإنسانية.

وجاءت المشاركة في إطار دور قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف جاير أندرسون في تنفيذ خطة التواصل المجتمعي مع كافة فئات ذوي الهمم.

وشهد المهرجان مرفت عزت مدير عام متحف جاير أندرسون، وابتسام محمود رئيس قسم التربية المتحفية لذوي الإحتياجات الخاصة، ورانيا نصر الدين مسئول الورش الحرفية بالمتحف.

وضمت مشاركة المتحف عدد من الأنشطة منها المعرض المقام على هامش المهرجان بمجموعة من اللوحات الفنية للفنانيين اللذين سبق وأن شاركوا في سلسلة معارض "تتلف في حرير" لذوي الهمم، والمشاركات للفنانين حنان النحراوي، وأحمد عاطف زمزم.

كما شارك مجموعة من الفنانين من متلازمة داون المشاركين بلوحات قشر البيض وشارك مجموعة من الأطفال الصم والبكم بورشة حلي. 

وقام رئيس المهرجان بتكريم مرفت عزت مدير عام المتحف عن دور متحف جاير أندرسون تقديرًا لدورها في خدمة ذوي الهمم.
"جاير أندرسون" يشارك في مهرجان ذوي الهمم بعدد من الفعاليات
"جاير أندرسون" يشارك في مهرجان ذوي الهمم بعدد من الفعاليات
"جاير أندرسون" يشارك في مهرجان ذوي الهمم بعدد من الفعاليات
"جاير أندرسون" يشارك في مهرجان ذوي الهمم بعدد من الفعاليات
"جاير أندرسون" يشارك في مهرجان ذوي الهمم بعدد من الفعاليات
"جاير أندرسون" يشارك في مهرجان ذوي الهمم بعدد من الفعاليات
"جاير أندرسون" يشارك في مهرجان ذوي الهمم بعدد من الفعاليات
"جاير أندرسون" يشارك في مهرجان ذوي الهمم بعدد من الفعاليات
"جاير أندرسون" يشارك في مهرجان ذوي الهمم بعدد من الفعاليات
"جاير أندرسون" يشارك في مهرجان ذوي الهمم بعدد من الفعاليات

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