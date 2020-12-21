الفيوم يحل ضيفا على المنيا بدوري القسم الثاني

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:33 م
بوابة الفجر
سالم خليل
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يحل فريق نادي الفيوم ضيفا على نادي المنيا، في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء، وذلك في اللقاء الذي سيشهده ملعب نادي المنيا الجديدة، وذلك ضمن مباريات الجوله الخامسة، لمسابقه دوري القسم الثاني للمجموعه الأولي للموسم الكروي 2020\2021

الفريق المنياوي يسعي لمواصله سلسله الانتصارات، خاصة بعد أن حقق بدايه قويه بالفوز على فريق قنا، ثم التعادل سلبيا مع أسمنت اسيوط، ثم الانتصار علي كل من طهطا، وبني سويف.

في حين، يسعي الفيوم لتحقيق نتيجه ايجابيه غدا، خاصه بعد أن فاز علي فريق شبان قنا، بهدفين لهدف، في الجوله الماضيه.

وكان فريق نادي المنيا قد فاز الجوله الماضيه مع فريق بني سويف، بهدفين نظيفين، في المباراه التي جاءت على ملعب إستاد بني سويف الرياضي، ضمن مباريات الجولة الرابعة، لمسابقه دوري القسم الثاني للمجموعه الأولي.

ويذكر أن نادي المنيا، يحتل المركز الأول، ولديه من النقاط 10 نقاط، وذلك بعد أن فوزا علي فريق قنا، وتعادل مع أسمنت اسيوط، ثم فوزين متتاليين علي كل من طهطا، ونادي بني سويف.

ترتيب المجموعة الأولى

1- المنيا 10 نقاط
2- البترول 9 نقاط
3- الشرقية للدخان 9 نقاط
4- الألومنيوم 7 نقاط
5- شبان قنا 7 نقاط
6- قنا 7 نقاط
7- الإعلاميين 7 نقاط
8- شباب سمسطا 6 نقاط
9-ديروط6 نقاط
10- سوهاج 5 نقاط
11- تليفونات بني سويف 4 نقاط
12- الفيوم 4 نقاط
13- بنى سويف 3 نقاط
14- أسمنت أسيوط نقطتين
15-طهطا نقطتين
16- كيما أسوان نقطة

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