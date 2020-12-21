كومان يُهاجم ريال مدريد بطريقة غير مباشرة بسبب التحكيم

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:32 م
بوابة الفجر
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أكد الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، إنه "لا يفهم حتى الآن الكيفية التي يحتسب بها الحكام حالات لمسة اليد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بعد أن أفلت غريمه ريال مدريد من ركلة جزاء حين لمس سيرجيو راموس الكرة بذراعه في انتصار 3-1 على مضيفه إيبار يوم الأحد. واستشاط مدرب إيبار غضباً من القرار الذي لم يراجعه الحكم".




كما تساءل مدافع ريال مدريد داني كاربخال، نفسه عن السبب في احتساب بعض حالات لمسة اليد والتغاضي عن أخرى.



وقال كومان في مؤتمر صحافي قبل مواجهة مضيفه ريال بلد الوليد في الدوري غدا الثلاثاء "لا أفهم لوائح لمسة اليد. لو سألت عشرة أشخاص إذا كانت لمسة اليد أمس تستحق ركلة جزاء سيجيب تسعة منهم بأنها ركلة جزاء.



وأضاف مدرب البرسا :"لا أفهم المعايير التي يتم خلالها اللجوء لحكم الفيديو المساعد. هناك بعض الأمور التي لا أفهمها. لكل شخص الحق في إبداء رأيه وأعتقد أن لمسة اليد أمس تستحق ركلة جزاء".



وحرم برشلونة من تحقيق انتصاره الثالث على التوالي في الدوري بعد أن تعادل 2-2 يوم السبت أمام ضيفه بلنسية وسيتوجه للقاء بلد الوليد باحثا عن أول انتصار خارج ملعبه هذا الموسم منذ الفوز على سيلتا فيجو في أول اكتوبر (تشرين الأول).



ودعا كومان فريقه إلى التركيز دفاعيا مثل يفعل هجومياً وللتحلي بثبات أكبر في المستوى بعد أن كلفه تراجع التركيز غاليا في المباريات الأخيرة.



وقال "يجب أن نلعب بثبات أكبر وأن نتناقل الكرة بشكل أفضل من مباراة بلنسية وكذلك التحرك جيداً دونها".



وتابع "لكن فوق كل شيء يجب أن نكون في كامل تركيزنا إذا أردنا الفوز بمباريات".

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