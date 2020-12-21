أستاذ مناعة من لندن يكشف مفاجات عن سلاسلة كورونا الجديدة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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كشف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" قائلًا:"التحورات بدات في فيروس كورونا من يناير وفبراير الماضيين وهي تغيرات في تركيب الفيروس تزايدت حتى وصلت إلى تأثير على تركيب الفيروس ذاته فأدى إلى إنتشار كبير له متزامنًا مع موسم الاعياد في إنجلترا وبالتالي زادت العدوى ومن ثم قررت الحكومة الاغلاق رغم توقعنا بتخفيف القيود في الاعياد ".مشددًا أن ماحدث شيء طبيعي في تطور حياة الفيروسات".

وحول تأثيرات السلالة الجديدة على القاحات والامصال المطروحة والمحتملة لفيروس كورونا قال: " هناك فارق بين الحقائق العلمية والتوقعات والمشكلة الحالية في ضيق الفترة الزمنية ومن ثم التوقعات العلمية تشير إلى أن اللقاح سيحمي ضدى الفيروس وسيكون فعالًا في المدى القريب لكن طبيعة الفيروس وفقًا لدورة حياته هي التغيرات وبالتالي قد نحتاج مستقبلًا العمل على تعديلات في اللقاح ليتماشي مع تغيرات الفيروس الطبييعة ".

وواصل: " المسألة لن تكون في اللقاح فقط لكن في الاختبارات التي تجرى ايضًا فاللقاحات التي تم التوصل إليها تعتمد على تركيبة الفيروس المكتشف في ديسمبر 2019 والان نتحدث عن تركيب أخر ومن ثم الامر يستغرق وقت وهذا سيتضح مع الوقت ".

وحول تاثير السلالة الجديدة وسرعة إنتشارها قال: " أول تقرير علمي صدرعن تغيرات الفيروس وسلالاته التي نشات على مدار العام كان فقط بالامس وإحتوى على معلومات ثرية عنها وعن أعدادها وأماكن إنتشارها منذ 24 ساعه فقط وواضح أن الفيروس شهد تغيرات تمكنه من الارتباط بخلايا الانسان بشكل أكبر من الاول مما يجعل الاجسام المضاده غير قادره من منعه من الارتباط والامر الثاني أنه قادر على الانتشار عبر اسطح الرئة والامعاء بسرعة كبيرة لكن أعراضه اقل في القوة ومن ثم يستطيع الانتشار أسرع بنسبة 70% مقارنة بنسخته الاولى لكن تأثيره أقل ".

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