أسعار النفط تتراجع بأكبر وتيرة يومية بـ6 أسابيع بالختام

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:29 م
بوابة الفجر
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تراجعت أسعار النفط بأكبر وتيرة هبوط يومي في 6 أسابيع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع مخاوف تضرر الطلب من السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وأدى ظهور سلالة جديدة سريعة الانتشار في المملكة المتحدة إلى إثارة مخاوف بشأن تباطؤ التعافي في الطلب على الوقود.

وأعلنت بريطانيا تشديد قيود الإغلاق مع ظهور السلالة الجديدة، كما أغلقت العديد من الدول حدودها مع المملكة المتحدة.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير بنحو 2.6 بالمائة إلى 47.97 دولار للبرميل، بعد أن تجاوزت خسائره 5 بالمائة خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير بنسبة 2.6 بالمائة إلى 50.90 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت أدنى 50 دولاراً في وقت سابق من التعاملات.

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