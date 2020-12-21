قرار جديد من باتشيكو بعد إقتراب إلغاء مواجهة الزمالك الإفريقية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، على منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات غدا الثلاثاء.



وأعلن الزمالك في وقت سابق استمرار التدريبات بشكل طبيعي، لكنه عاد ليتخذ قرارا بإراحة اللاعبين في ظل عدم وجود مباراة في الوقت القريب.

ويستعد الزمالك لمواجهة جازيلي التشادي ظهر الأربعاء في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، لكن المنافس أبلغ بصعوبة وصوله إلى القاهرة، بسبب قرار وزير الرياضة التشادي بمنع سفر الفرق الرياضية.

ويستعد الزمالك بعد ذلك لمواجهة الأهلي يوم 28 ديسمبر الجاري في الجولة الرابعة من الدوري.

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