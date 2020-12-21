غرفة المطاعم: جميع المخالفات تقع في منشآت غير سياحية

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قال الدكتور عادل المصري، رئيس غرفة المطاعم والمنشات السياحية، تعليقًا على إهمال كثير من منشات القطاع إتباع الاجراءات الاحترازية التي اقرتها الدولة أن اغلب المطاعم تطبق هذه الاجراءات قائلا: " أغلبها تطبق مش هقدر أقول كلها".



أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" قائلًا:"لابد من التفريق بين المطاعم السياحية والاخرى غير السياحية بالنسبة للاولى فهي تخضع لتفتيش دوري من الوزارة والمؤسسات المشتركة معها وتراقب نسب الاشغال وإذا وجد أن أحدها تزيد فيه نسب الاشغال عن 50% المقررة بتم فرض غرامات ومخالفات وإجراءات قانونية ".



وواصل: " العقوبات تبدأ من الغرامات والانذار ثم الغلق ومن الممكن أن تصل العقوبات إلغاء الترخيص ".

مشددًا أن مفتشي وزارة السياحة يملكون ضبطية قضائية تخول لهم إحالة المخالفين إلى النيابة ".



وحول تقديم الشيشة في الكافيهات قال: "إستخدام الشيشة ماحصلش ابدأ في المنشات السياحية التابعةلاشراف السياحة وهي تختلف عن الاخرى وتقدر بنحو 1370 منشأة لكن غير السياحية عددها كبير جدًا جدًا ومن ثم يصعب التفريق بالنسبة للمواطن بينهما ولذلك لجأت غرفته إلى وضع لوجود الاتحاد على المنشات السياحية ".



وحول الكافيهات المنتشرة في المولات قال: " 10% من ذهه الكافيهات المنتشرة في المولات تابعة للغرف السياحية لكن الباقي يتبع المحليات وليس لنا سلطه عليه وهي التي تتولى اشراف عليه في كل المحافظات ".