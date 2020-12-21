"البحوث الفلكية": ظاهرة "الاقتران العظيم" بين المشترى وزحل لم تحدث من 800 عام

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:28 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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علق جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على ظاهرة الاقتران العظيم بين كوكبي المشترى وزحل واقتراب هذه الظاهرة في الحدوث من كوكب الأرض.

وقال "القاضي" في تصريحات خاصة ببرنامج "مساء دي ام سي " المذاع على فضائية "دي ام سي" إن هذه الظاهرة فريدة من نوعها وتحدث كل 20 عامًا.

وأشار إلى أن هذه الظاهرة لم تحدث منذ أكثر من 800 سنة يكون فيها الكوكبين أقرب إلى الأرض لمدة ما بين ساعة ونصف إلى ساعتين.

وأوضح أن هذه الظاهرة لا تتكرر إلا كل 400 عام بهذا الاقتراب من الأرض، موضحًا أن اليوم 21 ديسمبر هو بداية فصل الشتاء والذي يكون فيه النهار أقصر والليل أطول.

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