سلالة كورونا الجديدة تهوي بمؤشرات البورصات الأوروبية بالختام

هوت مؤشرات البورصات الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، مع مخاوف سلالة فيروس كورونا الجديدة.





وانخفضت أسهم قطاع البنوك بنحو 3.6 بالمائة، لتقود خسائر البورصات الأوروبية.





ويراقب المستثمرون سلالة كورونا الجديدة المنتشرة في المملكة المتحدة، والتي أدت إلى إغلاق شديد في لندن وأجزاء أخرى من جنوب شرق إنجلترا، بالإضافة إلى منع عدة دول السفر إلى بريطانيا.





يُعتقد أن النوع الجديد من الفيروس ينتشر بنسبة تصل إلى 70 بالمائة أكثر من السلالة الأصلية للمرض، فيما ذكرت منظمة الصحة العالمية أنه تم تحديدها حتى الآن في الدنمارك وهولندا وأستراليا.





وعند نهاية التعاملات، هبط مؤشر "ستوكس 600" بنحو 2.3 بالمائة إلى 386.6 نقطة، كما تراجع "فوتسي" البريطاني بنسبة 1.7 بالمائة إلى 6416.3 نقطة.





وانخفض "داكس" الألماني بنسبة 2.8 بالمائة إلى 13246.3 نقطة، بينما هبط "كاك" الفرنسي بنحو 2.4 بالمائة عند 5393.3 نقطة.